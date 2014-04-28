更新版 1-台湾股市：由黑翻红，行政院长出面释疑核四争议

(新增分析师及官员的评论)

路透台北4月28日 - 台湾行政院长江宜桦周一上午召开记者会说明(台湾第四座核电厂)争议，台湾股市盘中由黑翻红。分析师认为，目前台币盘初仍升值、外资既有买超水位仍高，料外资在摩台指周二结算前偏多操作将有助台股止跌，至于今日是否为假止跌仍要观察收盘状况而定。

江宜桦在记者会上重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。

他并称公投时间表暂时无法确定，但这已是执政党对核四议题做出的〞最大让步〞，希望不再浪费社会资源在这个已争议30年的议题上。

第一金投顾研究部副总经理陈奕光指出，两岸服贸协议及核四争议等变数尚未厘清，且美股重挫亦不利台股走势，惟短线外资在摩台指结算前倾向偏多操作，今日台股止跌是否为外资营造的假止跌仍有待观察。他预估指数暂在季线8,695点至8,900点区间震荡。

“核四争议还在on going(还在进行)，短线台股还没有方向，还要观察一两周再说。”他称。

他并指出，上日台股遭逢巨量长黑及跌停家数逾百档的窘境，今日台股反弹料将面临停利及停损的卖压沉重，后续仍须留意外资在摩台指结算完的操作是否延续偏多布局。

本地时间10:57，大盘加权股价指数 涨0.35%，报8,803.71点。开盘则是大跌1.07%。上周五已受核四争议形成的系统性风险，以及外资作空机构发布F-再生 财报不实的影响，收盘放量重挫1.92%至一个月低位。

台湾总统马英九昨日与执政党县市首长开会讨论后，对核四争议妥协，表示核四厂的一号机不再施工，只进行安检，且安检后封存；二号机则全部停工。行政院同时承诺，将尽速召开全国能源会议，以确保未来供电无虞。

上周五美国股市受累于非必需消费品类股的跌势收低。与台湾科技类股走势相关的Nasdaq指数 重挫1.75%，亦被视为拖累台股下跌的因素。