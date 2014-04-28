欧洲经济：强势欧元是有力的通缩因素--欧洲央行管委诺亚

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
“鉴于进口在欧元区GDP中的比重，这样的汇率走势是重要的通缩因素，”他称。
“汇率上升相当于货币政策意想不到的和不必要的紧缩。”
在当前欧元兑美元约1.38美元水准，欧元走强压低进口物价并打压整体通胀，3月欧元区通胀年率降至较低的0.5%，远低于欧洲央行略低于2.0%的目标。
诺亚关于强势欧元的观点响应了欧洲央行总裁德拉吉近期的言论，后者指称欧元走强可能引发政策变动。
德拉吉重申了上周的立场，当时他表示，若欧元区通胀前景恶化，央行可能启动全面的资产购买计划。 (完)
(编译 蔡美珍/于春红 审校 张明钧/杜明霞)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。