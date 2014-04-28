欧洲经济：强势欧元是有力的通缩因素--欧洲央行管委诺亚

“鉴于进口在欧元区GDP中的比重，这样的汇率走势是重要的通缩因素，”他称。

“汇率上升相当于货币政策意想不到的和不必要的紧缩。”

在当前欧元兑美元约1.38美元水准，欧元走强压低进口物价并打压整体通胀，3月欧元区通胀年率降至较低的0.5%，远低于欧洲央行略低于2.0%的目标。

诺亚关于强势欧元的观点响应了欧洲央行总裁德拉吉近期的言论，后者指称欧元走强可能引发政策变动。

德拉吉重申了上周的立场，当时他表示，若欧元区通胀前景恶化，央行可能启动全面的资产购买计划。 (完)