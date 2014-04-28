重发-表格：LME金属库存最新变化--4月28日

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透伦敦4月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 237,000 -1,950 锡 8,845 -605 铅 192,975 -300 锌 783,550 -2,925 铝 5,347,575 +8,250 镍 277,638 -96 铝合金 54,440 持平 NASAAC 62,980 -40 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦；审校 张涛)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。