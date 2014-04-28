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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 16:18 BJT

重发-表格：LME金属库存最新变化--4月28日

路透伦敦4月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           237,000            -1,950
    锡             8,845              -605
    铅           192,975              -300
    锌           783,550            -2,925
    铝         5,347,575            +8,250
    镍           277,638               -96
    铝合金        54,440              持平
    NASAAC        62,980               -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种     库存数据          库存分布              品种   库存数据          库存分布
 铜       MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅     MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡     MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合   MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                  金                       
 镍       MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA  MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦；审校 张涛)
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