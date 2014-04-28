企业并购：斯特拉塔前执行长寻求收购必和必拓动力煤部门--报导

路透伦敦4月27日 - 英国星期日泰晤士报报导，斯特拉塔(Xstrata)前执行长Mick Davis已提出收购必和必拓 旗下动力煤部门，或将成为Davis旗下X2 Resources的核心部门。

Davis先前已被澳洲媒体点名，称他将竞购必和必拓旗下Nickel West和其他业务。在去年斯特拉塔与嘉能可 合并前，Davis一直领导着斯特拉塔。

关于星期日泰晤士报的周日最新报导，必和必拓与X2 Resources均拒绝对路透发表评论。

X2 Resources经营着一个中型多元化矿业和金属企业，最多有37.5亿美元资产供其使用，寻求进一步布局为一家新矿业综合集团。该公司的支持者包括私募股权投资公司TPG Capital、大宗商品交易所来宝集团(Noble Group) 和三家匿名主权财富基金和养老基金投资机构。

星期日泰晤士报报导，Davis近期聘请摩根大通 发行最多80亿美元债券，以增加斯特拉塔的资金量。

该报纸并提到，除了提出收购动力煤业务和考虑收购镍业务之外，各界认为Davis也在思索收购必和必拓的铝和锰业务。(完)