日本股市：早盘下跌，追随美股疲势且乌克兰紧张情势推升日圆

更新版 1-新西兰数据：第一季CPI意外大幅上升，但主受暂时性因素推动
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
JPX-日经400指数 下跌0.93%至10,545.26点。(完)
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
0159 GMT * 英镑兑日圆周一触及趋势新低135.54，昨夜涨至140.18 * 今日亚洲时段，到目前波动区间在138.96-139.35，维持在55天移 动均线切入位139.45及一目均衡云区下方 * 日线图一目均衡云区在140.04-59，上方的100日移动均线切入位14 1.17为阻力位 * 有可能脱离始于1月末或去年12月16日的下行通道 * 可能需要确认明显站上日线图云区及100日移动均线 * 英镑兑日圆已经回到周线图一目均衡云区，该云区底部在136.94， 55周移动均线切入位在140.82(完) (编译 侯雪苹；审校 戴素萍)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季