日本股市：早盘下跌，追随美股疲势且乌克兰紧张情势推升日圆

《汇市简讯》英镑兑日圆徘徊在日线图一目均衡云区下方

0159 GMT * 英镑兑日圆周一触及趋势新低135.54，昨夜涨至140.18 * 今日亚洲时段，到目前波动区间在138.96-139.35，维持在55天移 动均线切入位139.45及一目均衡云区下方 * 日线图一目均衡云区在140.04-59，上方的100日移动均线切入位14 1.17为阻力位 * 有可能脱离始于1月末或去年12月16日的下行通道 * 可能需要确认明显站上日线图云区及100日移动均线 * 英镑兑日圆已经回到周线图一目均衡云区，该云区底部在136.94， 55周移动均线切入位在140.82(完) (编译 侯雪苹；审校 戴素萍)