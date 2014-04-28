香港已公布经济指标--2014/4/28

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年2月 零售销售值 -2.3 +14.4 +22.7 2014年2月 零售销售量 -2.3 +16.7 +21.9 2014年3月 综合消费物价指数(CPI) +3.9 +3.9 +3.6 2014年3月 甲类消费物价指数(CPI +4.3 +4.2 +4.0 A) 2013年第四季 本地生产总值(GDP) +3.0 +2.8 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14年1月-3月% 13年12-14年2月% 13年1-3月% 失业率 3.1 3.1 3.5 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2014年3月 贸易赤字／盈余 -50.37* -53.67 -49.15 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，