《路透晚报》--4月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研--消息

三位消息人士周一表示，为全面掌握进口铁矿石贸易融资情况，防范相关风险，中国银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研。银监会要求各有关银监局对所辖区域进口铁矿石贸易融资的情况认真分析。包括是否存在虚假贸易套利情况，已采取的风险防范措施，下一步拟开展的工作，相关政策建议等。

--中国外汇：深化跨国公司外汇资金改革试点，进一步简政放权--外管局

中国国家外汇管理局近日发布通知称，深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点，以切实服务实体经济，进一步简政放权，探索可复制、可推广的资本项目可兑换体制和机制，同时便于综合监管加强风险防控。

--中国房地产：今年保障房计划新开工超700万套，基本建成480万套--住建部

中国住房和城乡建设部表示，今年全国城镇保障性安居工程计划新开工700万套以上，其中各类棚户区470万套以上；计划基本建成480万套。

--中国数据：1-3月工业企业利润同比增10.1%，受基数影响及电子行业拉动

中国国家统计局周日公布，1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额12,942.4亿元人民币，同比增长10.1%；增速比1-2月份提高0.7个百分点，主因基数较低及电子行业拉动。

--中国经济：二季度料增约7.4%，房地产市场出现调整风险--国家信息中心

中国国家信息中心周一发布报告预计，中国经济运行下行压力明显，房地产市场出现调整风险，预计二季度经济料延续稳中趋降的走势，增长7.4%左右。居民消费价格指数（CPI）上涨2.3%左右。

--台湾政经：行政院预定8月底召开能源会议，重申核四不追加预算

台湾行政院长江宜桦周一举行记者会重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四(台湾第四座核电厂)已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。

--中港贸易：3月香港净流入中国黄金量按月减少逾24%

香港政府统计处周一数据显示，3月份香港对中国内地的黄金总出口为105,855公斤（105.855吨），按月跌15.3%；月内净流入中国的黄金量按月亦减少24.2% ，至85,128公斤。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周仍可上报正/逆回购以及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多个期限的正/逆回购，以及三个月期央票需求；其中正回购期限含14天和28天，逆回购为七天期。

--新债招标：中国农发行三期债需求尚好，资金紧张未显很大冲击

中国农业发展银行周一招标的一至三年期固息债结果多接近二级水平，需求尚好。市场人士表示，资金进一步趋紧对中短期新债影响尚未很大，仅两年期品种利率略有走高，整体结果并未脱离二级利率。一年、二年和三年债结果分别为4.6388%、5.00%和5.0303%。

--中国货币市场：资金更紧七天回购加速上涨，但市场心态较为稳定

临近月末，中国银行间市场大行等资金主要供给方出资有所减少，周一主要质押式回购加权利率普涨，其中七天期以约50个基点(bp)的幅度居前，与隔夜品种点差也由不足120bp，扩大至160bp附近。

--中国债市动态：现券收益率窄幅波动，资金预期平稳短券成交略活跃

中国银行间市场周一早盘现券收益率变化不大，短券略下探。市场人士表示，月末及五一小长假因素叠加致资金面略有收紧，但因流动性预期平稳，现券受其影响并不明显；早间零星可见部分买盘集中于中短期金融债，不过市场整体交投方向仍不明朗。

--中国债市：信用债收益率估值走势分化，三及五年品种跌势明显--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周信用债收益率估值走势出现分化，其中三年和五年品种跌势明显，而七年以上则小幅上行。

--中港个股：建行成功发行五年期瑞郎债，为大中华区首支公募瑞士债

中国第二大银行--建设银行旗下香港子公司建行（亚洲），日前在瑞士成功发行3亿瑞郎（合近21.3亿元人民币）五年期债券，这亦是大中华区机构公募发行的首支瑞士债券。是次债券发行规模同时还创下2011年以来的亚洲金融机构规模最大的瑞郎债券发行。

【外汇】

--中国汇市：人民币稍微收升终结六天连跌，结汇偏少汇率低位振荡

人民币兑美元即期汇率周一稍微收高，终结六天连跌势 头。中间价连续第四天上行至两周以来高位，人民币终于稍做回涨。交易员称需关注中间价 后期走势。

--离岸人民币：台湾金管会惩处永丰银，首度裁罚人民币衍生商品业务--消息

两位消息人士周一透露，台湾金管会今日召开业务会报，决定暂停人民币投资见长的永丰金控旗下银行TMU(金融商品行销部门)TRF(Target Redemption Forward；目标可赎回远期合约)业务一年，为官方首度裁罚银行人民币衍生商品业务推展的疏失。

--全球金融：新加坡取代伦敦成为全球第二大离岸人民币结算中心

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一表示，继全球最大银行--中国工商银行 1398.HK 601398.SS 去年在新加坡开始提供人民币清算行服务以来，新加坡已超越伦敦，成为全球第二大离岸人民币结算中心，仅次于香港。

【金融/证券】

--中国股市：沪综指收挫1.6%创逾一个半月最大跌幅，受IPO即将重启冲击

中国股市沪综指周一收挫1.6%至逾一个月来新低。证监会发审委时隔18个月之后重新启动，冲击大盘创一个半月最大跌幅及个股普跌。分析师表示，IPO重启对市场情绪构成持续负面影响，且投资者对未来经济稳增长政策的效果存疑导致市场大跌。

--中国新股：停摆约一年半后证监会IPO发审会周三重启，四家企业待审核

继时隔一年半首次有IPO排队企业进行预披露后，首发企业发审会亦将在月末重启。中国证监会网站周五晚间刊登公告称，将于周三(4月30日)召开发审会，对包括会稽山绍兴酒股份有限公司等四家企业的首次公开发行（IPO）申请进行审核。

--中国证券：深交所放宽QFII和RQFII证券交易投资范围及持股比例限制

继上海证券交易所之后，深圳证券交易所日前亦放宽合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资范围，新增资产支持证券等品种；并放宽持股比例限制，对单只A股合计持股比例限制由20%提高到30%。

--中国钢铁：中钢协预计今年粗钢产量增3%，融资难题成行业最严峻考验

中国钢铁工业协会副会长张长富周一称，由于开工增加，微刺激措施中投资等的带动作用，二季度钢铁业盈利状况会好于一季度，但难以大幅提高。预计今年中国粗钢产量仍会保持3%左右的小幅增长，而融资难题成为行业最严峻的考验。

--中国个股：安邦保险继续举牌地产公司，最新标的为金融街

中国房地产商金融街公告称，收到和谐健康保险股份有限公司通知，其通过二级市场交易累计持有公司股票已达151,354,068股，占公司股权比例为5.000003%。和谐健康保险股份有限公司的绝对控股股东为安邦保险集团股份有限公司。这是继安邦保险、生命人寿接连举牌金地集团后，安邦保险在地产公司的又一动作。

--企业并购：企业并购：Goodman Fielder拒绝丰益国际收购，称出价太低

澳洲食品公司Goodman Fielder拒绝了丰益国际和香港第一太平12亿美元的收购出价，称出价太低。不过外界对各方继续进行磋商的预期很高。

--中港股业绩：建设银行一季度净利同比增一成，稍高于市场预期