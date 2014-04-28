《投资焦点》2014年开局大放异彩，新兴市场债券再成投资者心头好

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
Swiss & Global Asset Management固定收益主管Enzo Portillo说，新兴市场债券价格已经特别便宜，此前五年其收益率一直低于垃圾债。
“金融危机后，(强势货币计价的新兴市场债)价格明显高于高收益债，投资者预期利差可扩大到700或800个基点--然而，这种趋势如今已经逆转，”他补充道。
不过，流入高收益债的资金虽然减少，还是在持续流入，而且新发行的高收益债和新兴市场债都受到了不错的追捧。
根据汤森路透旗下IFR，最近包括法国有线电视运营商Numericable及其持股公司Altice在内的企业所发行的高收益债都获得超额认购；同时迪拜和巴基斯坦等借贷方也重返新兴债市。
热衷于高收益市场的投资人并称，违约率目前处于历史低水平，显示最近收益率下滑并非错误定价。
根据调研机构Candriam Investors Group，过去12个月内，全球高收益市场违约率为2.4%，而长期平均值是4.5%。
“在固定收益资产中，高收益债仍有魅力，”Candriam在报告中说。
欧元区二线国家主权债等其它资产类别的收益率下滑，或许可以继续有助于这一市场的扩大。
Candriam预计，西欧高收益债今年的发行规模料将创下近1,110亿欧元(1,521.2亿美元)的纪录水平。在全球高收益市场当中，这个市场虽小，却正在日渐成长。(完) (编译 许娜/张若琪/李婷仪 审校 龚芳/郑茵/王翔琼)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。