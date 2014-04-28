《投资焦点》2014年开局大放异彩，新兴市场债券再成投资者心头好

Swiss & Global Asset Management固定收益主管Enzo Portillo说，新兴市场债券价格已经特别便宜，此前五年其收益率一直低于垃圾债。

“金融危机后，(强势货币计价的新兴市场债)价格明显高于高收益债，投资者预期利差可扩大到700或800个基点--然而，这种趋势如今已经逆转，”他补充道。

不过，流入高收益债的资金虽然减少，还是在持续流入，而且新发行的高收益债和新兴市场债都受到了不错的追捧。

根据汤森路透旗下IFR，最近包括法国有线电视运营商Numericable及其持股公司Altice在内的企业所发行的高收益债都获得超额认购；同时迪拜和巴基斯坦等借贷方也重返新兴债市。

热衷于高收益市场的投资人并称，违约率目前处于历史低水平，显示最近收益率下滑并非错误定价。

根据调研机构Candriam Investors Group，过去12个月内，全球高收益市场违约率为2.4%，而长期平均值是4.5%。

“在固定收益资产中，高收益债仍有魅力，”Candriam在报告中说。

欧元区二线国家主权债等其它资产类别的收益率下滑，或许可以继续有助于这一市场的扩大。

Candriam预计，西欧高收益债今年的发行规模料将创下近1,110亿欧元(1,521.2亿美元)的纪录水平。在全球高收益市场当中，这个市场虽小，却正在日渐成长。(完) (编译 许娜/张若琪/李婷仪 审校 龚芳/郑茵/王翔琼)