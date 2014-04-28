路透基点：太平洋航运获得3.5亿美元贷款--TRLPC

路透4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据日本国际协力银行(JBIC)周五在声明中称，JBIC连同三家商业银行完成了对PB Vessels Holding Ltd总计3.5亿美元的两笔贷款，PB Vessels Holding为太平洋航运集团有限公司全资子公司。

贷款协议已于周五签署。

JBIC提供3.043亿美元贷款中的一半金额，用于在四家日本造船厂采购16艘货船。三菱东京UFJ，花期以及三井住友信托银行(SMTB)负责另一半贷款额。

此外，JBIC还提供4,570万美元贷款额的一半，用于日本Tsuneishi Holdings Corp在中国的造船厂--常石集团(舟山)造船有限公司购买两艘干散货船，其余三家商业银行负责剩余资金。

日本贸易保险(Nippon Export & Investment Insurance，Nexi)周五在声明中称，为总计1.75亿美元12年期的商业贷款部分提供保险。(完)