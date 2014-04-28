表格：德国3月进口物价较前月下跌0.6%，较上年同期下降3.3%

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透柏林4月28日 - 德国联邦统计局周一公布，德国3月进口物价较前月下滑0.6%，较上年同期下降3.3%。路透调查预估分别为下跌0.2%和下滑2.8%。
德国进口物价 (变动百分比%)
14年3月 14年2月 13年3月
较上月 -0.6 -0.1 持平
较上年同期 -3.3 -2.7 -2.2
指数(基数2010年) 104.1 104.7 107.6
注：联邦统计局称，3月扣除石油的进口物价较前月下滑0.5%，较上年同期下降2.8%。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。