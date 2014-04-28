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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 14:07 BJT

表格：德国3月进口物价较前月下跌0.6%，较上年同期下降3.3%

路透柏林4月28日 - 德国联邦统计局周一公布，德国3月进口物价较前月下滑0.6%，较上年同期下降3.3%。路透调查预估分别为下跌0.2%和下滑2.8%。

德国进口物价 (变动百分比%)

14年3月 14年2月 13年3月

较上月 -0.6 -0.1 持平

较上年同期 -3.3 -2.7 -2.2

指数(基数2010年) 104.1 104.7 107.6

注：联邦统计局称，3月扣除石油的进口物价较前月下滑0.5%，较上年同期下降2.8%。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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