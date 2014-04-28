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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 11:21 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘上涨，受出口商需求提振

路透首尔4月28日 - 韩国韩元兑美元 周一早盘上涨，受出口商月底结汇需求提振。

0245 GMT，韩元兑美元 报1,038.0，较周五国内收盘价1,041.5升值0.3%。

“出口商的美元卖盘没那么强，但韩元似乎受到境外做空美元仓位的支撑。”一外资银行交易员说。

交易员并称，午后韩元要进一步涨势可能受到抑制，因市场顾忌韩国当局可能入市干预阻升韩元。

0245GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,038.0 1,041.5

日圆/韩元 10.1605/685 10.1904

韩国公债期货 * 105.78 105.77

韩国综合股价指数 1,974.58 1,971.66

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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