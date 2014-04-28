韩国汇市：韩元兑美元早盘上涨，受出口商需求提振

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透首尔4月28日 - 韩国韩元兑美元 周一早盘上涨，受出口商月底结汇需求提振。
0245 GMT，韩元兑美元 报1,038.0，较周五国内收盘价1,041.5升值0.3%。
“出口商的美元卖盘没那么强，但韩元似乎受到境外做空美元仓位的支撑。”一外资银行交易员说。
交易员并称，午后韩元要进一步涨势可能受到抑制，因市场顾忌韩国当局可能入市干预阻升韩元。
0245GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,038.0 1,041.5
日圆/韩元 10.1605/685 10.1904
韩国公债期货 * 105.78 105.77
韩国综合股价指数 1,974.58 1,971.66
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。