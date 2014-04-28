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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 16:42 BJT

香港数据：3月出口值按年升3.4%，终止此前两个月下滑趋势

路透香港4月28日 - 香港政府统计处周一公布，3月整体出口货值按年升3.4%，终止了之前连续两个月下跌的局面；同期进口货值亦按年增长3.2%，受惠先进市场表现改善。

1-3月首季度的整体出口货值按年上升0.7%，进口货值则升2.1%；首季录有形贸易逆差1,240亿港元，相等于商品进口货值的13.2%。

政府发言人表示，商品出口货值在年初表现疲弱后，在3月份回复温和的按年升幅，主要反映了主要先进市场的表现改善。

发言人进一步指出，展望未来，先进市场的经济情况如能够持续改善，可以对包括香港在内的亚洲出口，带来支持。不过，贸易环境仍然受着不明朗因素左右，包括美国货币政策的未来路径及东欧的地缘政治转趋紧张。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2014年3月 　+3.4 +3.4 +3.2

　 2月 -1.3 -1.3 +6.8

1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8

11月 +5.8 +6.0 +5.2

10月 +8.8 +9.1 +6.3

9月 +1.5 +1.8 +0.4

8月 -1.3 -1.2 -0.2

7月 +10.6 +10.9 +8.3

6月 -0.2 0.0 +1.4

　　5月 -1.0 -0.9 +1.7

4月 +9.0 +9.3 +7.7

3月 +11.2 +11.3 +11.3

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1

13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9

13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8

13年10-12月 +4.8 +5.0 +4.3

13年9月-11月 +7.7 +7.9 +7.6

13年8月-10月 +2.9 +3.2 +2.1

13年7月-9月 +3.3 +3.6 +2.6

13年6月-8月 -5.1 -5.1 -3.9

13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7

13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3

13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7

13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7

13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 （完）

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浏览有关发布于香港政府网站的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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