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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 11:22 BJT

韩国股市：早盘微涨，投资者追捧防御类股

路透首尔4月28日 - 韩国股市综合股价指数(KOSPI) 周一早盘0245GMT时上升0.1%至1,974.58点，之前连跌三个交易日。

“全球股市整体上正在经历修正，因为乌克兰危机继续延烧，而且市场在美联储会议前感到焦虑不安。但考虑到修正原因已经存在一段时间，本地市场正显露出一些韧性，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak说。

美联储将于本周二和周三开会。

投资者追捧防御类股，国营公用事业公司韩国电力 与Korea Gas 分别上扬1.9%和1%。

截至中午，外资在韩股卖超240亿韩元(2,300万美元)。(完)
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