韩国股市：早盘微涨，投资者追捧防御类股

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透首尔4月28日 - 韩国股市综合股价指数(KOSPI) 周一早盘0245GMT时上升0.1%至1,974.58点，之前连跌三个交易日。
“全球股市整体上正在经历修正，因为乌克兰危机继续延烧，而且市场在美联储会议前感到焦虑不安。但考虑到修正原因已经存在一段时间，本地市场正显露出一些韧性，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak说。
美联储将于本周二和周三开会。
投资者追捧防御类股，国营公用事业公司韩国电力 与Korea Gas 分别上扬1.9%和1%。
截至中午，外资在韩股卖超240亿韩元(2,300万美元)。(完)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。