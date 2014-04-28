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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 15:41 BJT

日股业绩：2013/14年度Panasonic集团净利为1,204.4亿日圆，扭亏为盈

路透4月28日 - 日本Panasonic 周一表示，2013/14年度集团净利为1,204.4亿日圆，上年为亏损7,542.5亿日圆；2014/15年度预估获利1,400亿日圆(成长16.2%)。

Panasonic预估2014/15年度集团营业利润为3,100亿日圆(成长1.6%)。(完)
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