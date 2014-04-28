《SAFT专栏》房地产业突然放缓，推动中国经济走向再平衡

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
**明斯基时刻？**
所谓的“明斯基”时刻，是指债务激增支持的投机活动有可能突然停顿，并引发资产价格突然崩溃。正如其它所有事情一样，中国的“明斯基时刻”也将与众不同。
中国过去创造了经济奇迹，但这是在高度依赖投资的情况下实现的，而且以负债支持的投资比重逐渐加大。这与明斯基时刻发生前的情形基本一致。
尽管投资质量的确在下滑，理论上而言削弱了借款者的还债能力，但实际情况并不像在美国那么简单。
在中国，所有事情都牵涉到政治问题。不仅如此，国家机构在处理政治问题，其实也就是所有事情上，权力要大得多。
所以说，虽然政府希望逐步撤出低质量投资，但不少人仍笃信，政府不会任由信贷环境急剧收紧，而导致房地产崩盘。
中国个人借款者的负债比重通常比美国人要低，使得应对信贷放缓这项工作更加轻松一些。
然而这并不等于房地产市场绝对不会崩溃。不管在奥兰多还是中国，动物本能都在发挥作用。而且经过10来年房地产过度开发的影响渗透之后，不难看出经济从整体到局部可能都已显露疲态。
最终，中国的坏账将需要一些部门来承担和吸收。若把这些负担强行转嫁到家庭身上，则会违背促进消费的初衷，而企业的财务实力似乎也不太可能消化得了庞大的坏账规模。
因此，中国政府可能就是那些唱多中国人士的最大希望了。
而问题不会仅局限在中国国内。无论一切尽在掌握还是会完全失控，减少投资的转型期即将到来。对那些曾借助中国的投资热潮而快速发展的国家(比如资源丰富的国家)而言，他们顶多能够指望的，是有足够的时间来吸收这一冲击。(完)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。