《SAFT专栏》房地产业突然放缓，推动中国经济走向再平衡

**明斯基时刻？**

所谓的“明斯基”时刻，是指债务激增支持的投机活动有可能突然停顿，并引发资产价格突然崩溃。正如其它所有事情一样，中国的“明斯基时刻”也将与众不同。

中国过去创造了经济奇迹，但这是在高度依赖投资的情况下实现的，而且以负债支持的投资比重逐渐加大。这与明斯基时刻发生前的情形基本一致。

尽管投资质量的确在下滑，理论上而言削弱了借款者的还债能力，但实际情况并不像在美国那么简单。

在中国，所有事情都牵涉到政治问题。不仅如此，国家机构在处理政治问题，其实也就是所有事情上，权力要大得多。

所以说，虽然政府希望逐步撤出低质量投资，但不少人仍笃信，政府不会任由信贷环境急剧收紧，而导致房地产崩盘。

中国个人借款者的负债比重通常比美国人要低，使得应对信贷放缓这项工作更加轻松一些。

然而这并不等于房地产市场绝对不会崩溃。不管在奥兰多还是中国，动物本能都在发挥作用。而且经过10来年房地产过度开发的影响渗透之后，不难看出经济从整体到局部可能都已显露疲态。

最终，中国的坏账将需要一些部门来承担和吸收。若把这些负担强行转嫁到家庭身上，则会违背促进消费的初衷，而企业的财务实力似乎也不太可能消化得了庞大的坏账规模。

因此，中国政府可能就是那些唱多中国人士的最大希望了。