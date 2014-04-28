欧洲个股：德国药企拜耳欲出售塑料部门，专攻医疗业务--彭博

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透4月27日 - 彭博引述知情人士报导称，德国制药厂商拜耳(Bayer) 正寻求出售其价值100亿美元的塑料部门，集中精力发展医疗业务。
彭博报导，数月前化工企业Evonik Industries AG 表示对拜耳旗下塑料部门MaterialScience感兴趣后，拜耳正考虑出售此部门，但尚未作出最终决定。
拜耳是德国最大药企。该公司周五调降MaterialScience部门的获利前景，因核心盈利减少逾四分之一。该部门生产用于运动护目镜、DVD和车灯的透明塑料。
由于不在欧洲正常工作时间，路透未能立刻联系上拜耳就此报导置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。