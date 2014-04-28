欧洲个股：德国药企拜耳欲出售塑料部门，专攻医疗业务--彭博

路透4月27日 - 彭博引述知情人士报导称，德国制药厂商拜耳(Bayer) 正寻求出售其价值100亿美元的塑料部门，集中精力发展医疗业务。

彭博报导，数月前化工企业Evonik Industries AG 表示对拜耳旗下塑料部门MaterialScience感兴趣后，拜耳正考虑出售此部门，但尚未作出最终决定。

拜耳是德国最大药企。该公司周五调降MaterialScience部门的获利前景，因核心盈利减少逾四分之一。该部门生产用于运动护目镜、DVD和车灯的透明塑料。

由于不在欧洲正常工作时间，路透未能立刻联系上拜耳就此报导置评。(完)