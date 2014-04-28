台湾债市：RP利率持稳低位，月底效应尚不明显

路透台北4月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳低档，进入月底，尚未感受到紧缩效应，在市场资金偏向宽裕环境下，RP利率稳在既有区间不变。

交易员普遍认为，银行端资金相当宽松，虽然月底可能有投信因应赎回而解约，但还是能很快找到资金填补缺口。目前已着手安排下个月的资金落点，由于5月是报税季节，希望能够避开落点集中在最后一周。

〞月底资金需求少，以续做为主。〞一位大型证券商交易员说。

另一大型票券商交易员则称，投信有些许赎回，但对资金调度没有影响。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，与上日区间相近；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。