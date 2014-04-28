中港个股：建行成功发行五年期瑞郎债，为大中华区首支公募瑞士债

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月28日 - 中国第二大银行--建设银行 旗下香港子公司建行（亚洲），日前在瑞士成功发行3亿瑞郎（合近21.3亿元人民币）五年期债券，这亦是大中华区机构公募发行的首支瑞士债券。
是次债券发行规模同时还创下瑞士2011年以来的最大亚洲债券单笔融资纪录。
据悉，建行亚洲本次赴全球最大的离岸金融中心之一--苏黎世发债，基于几个原因考虑：当地融资成本较低、没有建行其他海外分行可避免融资冲突、苏黎世地区投资者与香港发债投资者重合较少。
消息人士并透露，建行亚洲此次赴苏黎世发行的五年期债券利率，为瑞士基准利率+107个BP（基点），通过利率互换（IRS）换成美元后融资成本较在香港市场同级别美元债利率要低。
瑞士的苏黎世是欧洲最重要的国际金融中心之一，瑞士法郎的相对稳定汇率及无任何限制的资本输出政策，对国际债券发行人均有不小吸引力。金砖四国的巴西、俄罗斯、印度均已在该地区发行过债券。
另据汤森路透旗下IFR透露，此次债券独家牵头经办人为瑞银，债券受到机构投资者的欢迎，其中资产管理公司认购比例占32%、银行占28%、私人银行和零售客户占25%、养老基金9%和保险公司6%。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。