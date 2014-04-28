中港个股：建行成功发行五年期瑞郎债，为大中华区首支公募瑞士债

路透香港4月28日 - 中国第二大银行--建设银行 旗下香港子公司建行（亚洲），日前在瑞士成功发行3亿瑞郎（合近21.3亿元人民币）五年期债券，这亦是大中华区机构公募发行的首支瑞士债券。

是次债券发行规模同时还创下瑞士2011年以来的最大亚洲债券单笔融资纪录。

据悉，建行亚洲本次赴全球最大的离岸金融中心之一--苏黎世发债，基于几个原因考虑：当地融资成本较低、没有建行其他海外分行可避免融资冲突、苏黎世地区投资者与香港发债投资者重合较少。

消息人士并透露，建行亚洲此次赴苏黎世发行的五年期债券利率，为瑞士基准利率+107个BP（基点），通过利率互换（IRS）换成美元后融资成本较在香港市场同级别美元债利率要低。

瑞士的苏黎世是欧洲最重要的国际金融中心之一，瑞士法郎的相对稳定汇率及无任何限制的资本输出政策，对国际债券发行人均有不小吸引力。金砖四国的巴西、俄罗斯、印度均已在该地区发行过债券。