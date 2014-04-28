台湾货币市场：进入月底资金需求稍升，特定银行缺资金但无碍整体宽松

* 票券商跨月底资金大致配置完毕

* 少数大型银行仍缺但无碍整体宽松市况

* 月底料松中带紧

* RP利率仍稳于区间低位

记者 高洁如

路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周一稳于上日。时近月底，票券商积极找寻跨月资金，一周拆款高位与上日皆在近期偏高水位。在本月最后二个交易日预估资金料属松中带紧。

资金调度人士表示，由于少数大型银行仍缺资金，持续调入，但票券商不论在短票、拆款向其他银行支应并没有太大问题，利率也持稳在近期水位。票券商并不认为月底资金有持续上扬的空间。

〞今天很多人冒出来借钱，我钱很多只想销出去，〞一位大型公股银行资金调度人员说。

另一家银行交易员也表示，虽然特定大型银行的资金续缺，但并未影响到整体市场，估计大型银行因借款予国库、资金缺乏的情况，将持续到5月底缴交营所税、个人综合所得税之后。

本地时间11:51时，

--台币兑美元 升5.5分，报30.265。

--台湾加权股价指数 升0.33%，报8,803.33点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日亦同；今日区间暂在0.388-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，上日亦同。

**银行间对短票需求仍高**

短票市场方面，大型票券商则表示，银行间对短票需求仍高，频频要券，但目前投信、寿险对短票兴趣也很浓厚，因此市场普遍来说对短票需求很高。

〞银行一直打电话来要票，他们钱很多，不管大的或小的银行都是，〞一位大型票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，较上日相似。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。

台湾央行今日存单到期金额4,217.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)2,462.95亿台币，本周余日的央行存单到期金额分别为周二1,825.65亿、周三3,544.30亿、周五2,875.50亿。

周四台湾金融市场因劳动节休市一日。

拆款中心 资料显示，修正后上周五超额准备为169亿台币，累计至周日超额准备为734亿台币、加计前期1%的超额准备为1,792亿台币。

**债券RP利率持稳低档**

债券市场附买回(RP)利率持稳低档，进入月底，尚未感受到紧缩效应，在市场资金偏向宽裕环境下，RP利率稳在既有区间不变。

交易员普遍认为，银行端资金相当宽松，虽然月底可能有投信因应赎回而解约，但还是能很快找到资金填补缺口。目前已着手安排下个月的资金落点，由于5月是报税季节，希望能够避开落点集中在最后一周。

〞月底资金需求少，以续做为主。〞一位大型证券商交易员说。

另一大型票券商交易员则称，投信有些许赎回，但对资金调度没有影响。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，与上日区间相近；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。