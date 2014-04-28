日本热股：日本显示器公司下调获利预估，股价重挫至纪录低点

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透东京4月28日 - 全球最大的智能手机屏幕厂商--日本显示器公司(JDI) 股价跌至上市一个多月来最低，此前该公司将上一会计年度的获利预估下调了近11%。
日本显示器股价早盘重挫13.6%至690日圆，比该股IPO价格900日圆低出23%。
日本显示器将截至3月31日会计年度的营业利润预估从304亿日圆调降至272亿日圆(2.6658亿美元)，称因订单量少于预期。但维持净利预估不变。
该公司上周五称，营收比预期低出40亿日圆，因为有一位客户的订单没能在年底截止日期前完成，而且因为价格谈不拢，失去了几笔中端智能手机厂商的订单。
日本显示器3月19日在东京证交所首日挂牌交易表现让人失望，股价当天就下跌了15%。
市场人士称，不利市况是个重要因素，市场对新股兴趣寥寥也是个原因。他们还因为显示器市场竞争很激烈，对该公司的获利潜力也表示担忧。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。