中国证券：深交所放宽QFII和RQFII证券交易投资范围及持股比例限制

路透北京4月28日 - 继上海证券交易所之后，深圳证券交易所日前亦放宽合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资范围，新增资产支持证券等品种；并放宽持股比例限制，对单只A股合计持股比例限制由20%提高到30%。

深交所网站新闻稿称，根据其已发布的相关实施细则，上述合格投资者可以投资于在深交所交易或转让的股票、债券、基金、权证、资产支持证券等品种。

“放宽持股比例限制，将所有境外投资者持有同一上市公司挂牌交易A股数额，由合计不得高于该公司总股本的20%放宽到30%。”新闻稿称。

该细则同时增加受托证券公司数量，单个合格投资者最多可委托三家受托证券公司办理深交所证券交易业务；明确超比例减持的处理方式，合格投资者超比例持股应根据股份类别顺序予以减持，并对股份类别作了具体描述。

这也是深交所落实此前证监会关于实施《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》有关问题的规定。上交所上月已率先宣布放宽QFII证券交易的投资范围，新增优先股、政策性金融债、资产支持证券、国债预发行交易等品种；对单只A股合计持股比例限制由20%提高到30%。 （完）

欲了解实施细则详情，请点选深交所网站 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)