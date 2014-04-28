《热点透视》RBS经营策略又一次遭到英国政治力量横加干预

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay/Dominic Elliott

路透伦敦4月25日 - 又一次，苏格兰皇家银行(RBS) 的营运策略，正在被政治考量所打乱。无视多数其他股东的态度，英国财政大臣欧思邦阻止RBS将员工红利上限提高到薪水两倍。这是长久以来RBS这场悲哀闹剧的最新转折。

英国政府持有RBS的80%股权，官方出手干预并不令人意外。过去五年来，英国政界人士及RBS高层在两种不同需求之间拉锯，一边是需要RBS收敛克制，另一边是需要确保RBS投行业务员工的薪酬具有竞争力，以保持RBS的实力。以往的折衷作法通常是照常付给员工不错的红利，但前任执行Stephen Hester被迫放弃他自己的红利。

说来有点讽刺，红利上限的规定，是根据一项欧盟法律执行，而英国政府正在抗争这项法律，但欧思邦却对RBS的红利插手，要求RBS实施红利上限最严格的规定版本。英国政府反对RBS调高红利计划的理由算是合理，认为这会降低薪酬的弹性。RBS及其他银行业者确实都已调高基本薪资，并且实施所谓的“津贴”措施，这些津贴取代了可调整高低的薪酬，但没有遭到追讨索回的危险。目前RBS的薪酬结构变得较没有弹性，竞争力较低，以过去的逻辑而言，就是对于纳税人来说价值变得较低。

欧思邦改弦易辙的原因，是因为英国政府的轻重缓急看法近来有所改变。过去一年期间，维持RBS价值的重要程度，愈来愈比不上把RBS重新塑造成一家专注英国市场、支持经济的商业零售银行。这个态度转变，反映了英国联合政府两大阵营的分歧--传统的保守党及偏向中间路线的自由民主党。RBS的新任执行长Ross McEwan已经开始更加积极地削减投行业务。

让RBS业务焦点更加集中、遵行薪酬限制，是件好事，但政府持续干预营运策略则不然。代表政府管理RBS持股的英国金融投资署(UKFI)，理论上应该保持一定距离避免干涉，但根据一名知情人士透露，UKFI原本是支持调高红利上限的。这很明白地显示，RBS仍然是政治的一枚棋子--这会让RBS现任执行长McEwan的领导工作几乎和前任一样难以进行。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)