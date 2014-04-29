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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：4月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月29日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期1,825.65亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 6,419.8亿台币：

04/30 3,544.30亿台币

05/02 2,875.50亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
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