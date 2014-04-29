台湾货币市场：4月29日及本提存期资金预期变化一览表

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透台北4月29日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,825.65亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 6,419.8亿台币：
04/30 3,544.30亿台币
05/02 2,875.50亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。