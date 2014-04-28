新债招标：农发行一年增发债收益率4.6388%，三年5.0303%--业内人士

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透北京4月28日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的一年期和三年期固息增发债，中标收益率分别为4.6388%和5.0303%。
业内人士并称，上述两期债的投标倍数分别为3.26倍和3.69倍。
农发行50亿元两年期固息债的招标将于15:30结束。
上述一年期固息债为今年第30期债券第一次增发，票面利率4.75%；三年期为今年第24期债券第三次增发，票面利率为5.20%；新发债券则为2014年第32期债，期限两年。
以下为三期债具体发行条款:
第30期首次增发债 第24期第三次增发债 第32期
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发行上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 两年固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式) 单一利率(荷兰式)
招标时间 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:30
缴款日 5月6日 5月5日 5月5日
起息日 4月16日 3月27日 5月5日
发行期 4月29日-5月6日 4月29日-5月5日 4月29日-5月5日
上市日 5月8日 5月9日 5月9日
承揽费 0.05% 0.05% 0.05%
基本承销额 无 无 无
兑付手续费 无 无 无
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。