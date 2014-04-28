中国债市动态：现券收益率窄幅波动，资金预期平稳短券成交略活跃

路透上海4月28日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率变化不大，短券略下探。市场人士表示，月末及五一小长假因素叠加致资金面略有收紧，但因流动性预期平稳，现券受其影响并不明显；早间零星可见部分买盘集中于中短期金融债，不过市场整体交投方向仍不明朗。

“现券收益率基本没动，还有点儿微微下的感觉，貌似没有很受资金影响，虽然资金利率也上去了，也有不少家(银行)借钱。”上海一银行交易员称，市场交投基本集中在五年以内品种。

临近月末，银行间市场大行等资金主要供给方出资有所减少，周一主要质押式回购 加权利率普涨，其中七天期以约50个基点(bp)的幅度居前，与隔夜品种点差也由不足120bp，扩大至160bp附近。交易员认为，有逾千亿元的正回购到期资金助力，加之暂时还看不到其他会导致资金明显恶化的因素，市场整体心态仍较为稳定。

上海另一银行交易员表示，债券价格和周五差不多，不过还是有买盘的，三年国开成交比较多，非国开也有；债市未来走势还要看资金面状况而定，若五一假期之后流动性宽松，不排除短端收益率下行的可能。

前述交易员还谈到，市场整体感觉交投并没有方向，宏观经济基本面在政府认可范围，这样刺激政策出台的可能性就偏小，长券暂时也看不到大的趋势性机会。

剩余期限约2.75年的固息国开债最新报价 为5.09%/5.03%，上日尾盘为5.09%/5.05%。