中国汇市：人民币早盘走高，中间价连涨四日后即期价格止跌回升

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
* 人民币即期早盘走升
* 中间价连涨四天至两周高位
* 后期仍需关注中间价走势
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期汇率 周一早盘走升，结购汇显均衡。中间价连续第四天上行至两周以来高位，人民币终于稍做回涨。交易员称需关注中间价后期走势。
一城商行交易员认为，虽然这几天中间价相对比较稳定，但后期汇率走势仍难以猜测，一个是要看央行中间价，另一个还是参考经济形势。
“市场预期还是分化吧，但是最近远期市场结汇量确实在减少，外币利率也下降得非常明显。”她说，这也是因为企业更愿意保留美元存款。
北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.2477元，上日收报6.2536元。今日人民币兑美元中间价 为6.1565元，上日中间价为6.1576元。
全球汇市方面，美元周一开局走势平静，之前几个交易日交投缺乏方向，美国和欧元区重大事件在即，投资者不大可能积极建仓。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2605/48，上日尾盘为6.2645。
北京时间12:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2533/39元，上一交易日尾盘报6.2572元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 吴云凌)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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