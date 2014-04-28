中国汇市：人民币早盘走高，中间价连涨四日后即期价格止跌回升

* 人民币即期早盘走升

* 中间价连涨四天至两周高位

* 后期仍需关注中间价走势

路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期汇率 周一早盘走升，结购汇显均衡。中间价连续第四天上行至两周以来高位，人民币终于稍做回涨。交易员称需关注中间价后期走势。

一城商行交易员认为，虽然这几天中间价相对比较稳定，但后期汇率走势仍难以猜测，一个是要看央行中间价，另一个还是参考经济形势。

“市场预期还是分化吧，但是最近远期市场结汇量确实在减少，外币利率也下降得非常明显。”她说，这也是因为企业更愿意保留美元存款。

北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.2477元，上日收报6.2536元。今日人民币兑美元中间价 为6.1565元，上日中间价为6.1576元。

全球汇市方面，美元周一开局走势平静，之前几个交易日交投缺乏方向，美国和欧元区重大事件在即，投资者不大可能积极建仓。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2605/48，上日尾盘为6.2645。

北京时间12:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2533/39元，上一交易日尾盘报6.2572元。