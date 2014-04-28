《全球市场》亚洲股市走势震荡，受乌克兰紧张局势及事件风险左右

主要货币对仍陷于近期区间内游走，乌克兰危机升高则提振日圆走势。

美元小跌0.1%至102.14日圆 ，与周五所达一周低位101.96相距不远；欧元亦跌约0.1%至141.19日圆 。

欧元上周涨0.2%后，目前跌约0.1%至1.3824美元 。这扶助美元指数 今日涨近0.1%至79.780，美元指数上周跌0.1%。

在大宗商品方面，乌克兰不安情势推升金价 涨约0.1%，至每盎司1,303.96美元；稍早曾触及4月16日以来高位1,306.11美元。

布兰特原油 涨0.2%，至每桶109.82美元，因乌克兰情势升温，且利比亚延迟重启东部港口。