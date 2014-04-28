《全球市场》亚洲股市走势震荡，受乌克兰紧张局势及事件风险左右

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
主要货币对仍陷于近期区间内游走，乌克兰危机升高则提振日圆走势。
美元小跌0.1%至102.14日圆 ，与周五所达一周低位101.96相距不远；欧元亦跌约0.1%至141.19日圆 。
欧元上周涨0.2%后，目前跌约0.1%至1.3824美元 。这扶助美元指数 今日涨近0.1%至79.780，美元指数上周跌0.1%。
在大宗商品方面，乌克兰不安情势推升金价 涨约0.1%，至每盎司1,303.96美元；稍早曾触及4月16日以来高位1,306.11美元。
布兰特原油 涨0.2%，至每桶109.82美元，因乌克兰情势升温，且利比亚延迟重启东部港口。
铜价 因中国铜供给紧俏，一度触及七周高位，目前攀升0.4%至每吨6,790.25美元；镍价 因印尼颁布矿石出口禁令，而升至近15个月高位。(完) (编译 李春喜/杜明霞/朱晓军/龚芳; 审校 张明钧/孙茉莉/许娜/王翔琼/王兴亚)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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