《热点透视》美日贸易协定仍比不上安倍首相的涓滴改革

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 张明钧

路透新加坡4月28日 - 日本首相安倍晋三大举避免开放日本农业，这让投资人陷入了毫无必要的愁闷情绪。安倍近期在土地及劳动市场解冻、还有控制医保成本等等取得成功，虽然相对微小，但加总起来也是强力推进改革。

美国总统奥巴马上周访问东京，大啖寿司，但离去前未能达成自由贸易协定。双方表示歧见已经缩小，但要找出解决日本农产品进口关税的办法的确是一项艰钜的任务；日本的稻米进口税率高达778%。

日本拒绝利用贸易协定做为强化农业竞争力的办法，这反映出安倍的改革承诺可信度偏低。这也让人对备受期待的多边协议--跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)产生质疑。不过日本拖延有其战略上的理由。奥巴马能否在11月美国国会期中选举前就该协议达成政治共识，目前尚不明朗。

安倍还有其他的机会展现出其改革热忱，而他也把握了这些契机。他上月宣布在养父市中部及新泻县北部设立特别农业区，对于农地所有权拥有决定权的地方委员会将遭到废除。这些经选举派任的委员会是农地所有权支离破碎、不具竞争力、且遭到错误的群体所把持的一大主因。目前日本稻农有56%的年纪超过70岁。

在此同时，安倍政府正在东京及大阪等地放宽劳动法规，同时让企业在聘用外国劳工上拥有更大弹性。日本政府同时也打算控制整体医保成本。加上近期消费税调升，这将让政府有空间调降企业税率。