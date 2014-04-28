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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 13:09 BJT

香港新股：万洲国际可能以接近招股价区间下限定价--IFR

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，中国猪肉生产商--万洲国际拟以接近招股价区间低端为其香港首次公开发 （IPO）定价。因市况波动，该公司稍早决定大削集资规模三分之二，但维持招股价区间不变。

IFR引述公司给予潜在投资者的指引称，其招股录得超额认购，并可能以招股价下限定价。

万洲国际招股价区间为每股8-11.25港元，公司原拟发售36.5亿股新股和旧股，最多募集资金410亿港元（约53亿美元），但近日市况波动加上高估值等因素，公司上周决定削减IPO集资规模，在IPO时不出售原始股东旧股，发售股数降至12.99亿股新股。如公司决定以招股价下限定价，集资额为104亿港元。

该公司上市编号为0288，将于5月8日在联交所挂牌。(完)
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