香港新股：万洲国际可能以接近招股价区间下限定价--IFR

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，中国猪肉生产商--万洲国际拟以接近招股价区间低端为其香港首次公开发 （IPO）定价。因市况波动，该公司稍早决定大削集资规模三分之二，但维持招股价区间不变。
IFR引述公司给予潜在投资者的指引称，其招股录得超额认购，并可能以招股价下限定价。
万洲国际招股价区间为每股8-11.25港元，公司原拟发售36.5亿股新股和旧股，最多募集资金410亿港元（约53亿美元），但近日市况波动加上高估值等因素，公司上周决定削减IPO集资规模，在IPO时不出售原始股东旧股，发售股数降至12.99亿股新股。如公司决定以招股价下限定价，集资额为104亿港元。
该公司上市编号为0288，将于5月8日在联交所挂牌。(完)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。