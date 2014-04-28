版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 17:21 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)
=======================================================================================
*中国黄金集团   60       20     9    4/29簿记建档  工商银行    AAA       4/30    5/4
                                                   中国银行
=======================================================================================
*国电电力      200       45     9    4/29簿记建档  中信银行    AAA       5/4     5/5
                                        兴业银行
=======================================================================================
中国建材       300       45     9      推迟发行    招商银行    AAA        --      --
                                          民生银行
=======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
 发行人      注册金额 拟发规模 期限     发行日     主承销商  主体评级   起息日  上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
=======================================================================================
*四川铁路      50       30      12   5/4簿记建档   中信银行     AA+      5/6     5/7
产业投资集团                                       交通银行
=======================================================================================    
*金隅股份      76       10      12   5/4簿记建档   交通银行     AA+      5/5     5/6
                                        农业银行=====================================
==================================================    
*菲达环保       5        2.5    12   5/6簿记建档   招商银行     AA-      5/8     5/9
                                        招商证券
=======================================================================================  
*四川长虹      60       30      12   5/6簿记建档   中信银行     AA       5/8     5/9
                                        进出口行
=======================================================================================
*山东石大胜华   3.2      3      12   5/6簿记建档   招商银行     AA-      5/8     5/9
化工集团 
=======================================================================================
*浙江省商业     7        7      12   5/6簿记建档   工商银行  AA-(中诚信) 5/7     5/8
集团                                                        AA(大公资信)
=======================================================================================
*山东清源       7        3.5    12   5/6簿记建档   浦发银行     AA-      5/8     5/9
集团 
=======================================================================================
金城集团        6        3      12   4/29簿记建档  招商银行     A+      4/30     5/4
=======================================================================================
湖北供销        6        3      12   4/29簿记建档  招商银行     AA      4/30     5/4
合作社资产经营公司
=======================================================================================
中国建筑      14.5       4.5    12   4/29簿记建档  建设银行    AA+       4/30     5/4
第五工程局
=======================================================================================
恒力集团      19         5      12   4/29簿记建档  农业银行    AA-       4/30     5/4
=======================================================================================
山东玉皇化工   9         4      12   4/29簿记建档  建设银行    AA        4/30     5/4
=======================================================================================
天山股份       5         5      12   4/29簿记建档  国开行      AA        4/30     5/4
 
=======================================================================================
友阿股份        4        4      12   4/30簿记建档  招商银行     AA      4/30     5/4
 
=======================================================================================
杭州交通       22        6      12   4/30簿记建档  平安银行     AA      5/5      5/6
投资集团                                           中信银行
=======================================================================================
启东华虹电子    9        3      12   4/30簿记建档  工商银行     AA-     5/4      5/5
=======================================================================================
国电南自       12        6      12   5/5簿记建档   农业银行     AA      5/6      5/7
 
=======================================================================================
南山开发集团   36       18      12   5/5簿记建档   招商银行     AA+     5/7      5/8
                                                   工商银行
=======================================================================================    
浙江大东南      8        4      12     推迟发行     工商银行     AA-      --       --
集团
=======================================================================================
北京海吉星      5        2      12     推迟发行     广发银行      A+      --       --
医疗科技公司                                        国泰君安证券
=======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
=======================================================================================
*广日股份      4         4     3    5/6簿记建档     华泰证券     AA      5/8     5/9
                                         中信银行    
=======================================================================================
山东高速集团  30        30     15   4/28-4/29簿记   建设银行    AAA      4/30    5/4
                                                    中信银行
=======================================================================================
广州珠江       8         6     5    4/29簿记建档    建设银行     AA      4/30    5/4
实业集团                                            平安银行
=======================================================================================
上海浦东      38        25     3    4/29簿记建档    兴业银行     AA+     4/30    5/4
土地控股集团                                        民生银行
=======================================================================================
苏州城投      30        20     7    4/29簿记建档    国开行       AAA     4/30    5/4
                                                    兴业银行
=======================================================================================
南京高精传动  16         5     5    4/29簿记建档    建设银行     AA      4/30    5/4
设备制造集团                                        工商银行
=======================================================================================
江苏国信      95        20     3    4/29簿记建档    兴业银行     AAA     4/30    5/4
资产管理集团                                        中国银行
=======================================================================================
武汉商联集团  16        3      3    4/30簿记建档    中信银行     AA+     5/5     5/6
                                                    交通银行
=======================================================================================
新华联控股    37        5      3    4/30簿记建档    招商银行     AA+     5/6     5/7
              (第二年末附发行人和投资者选择权)      招商证券
=======================================================================================    
中国建筑第    12         6     5     推迟发行       建设银行     AA+      --       --
五工程局                                            中信建投证券
=======================================================================================
浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行     AA-      --       --
=======================================================================================  

4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
         
注: *代表新增。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐