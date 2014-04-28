《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月28日

土耳其政治：选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国黄金集团 60 20 9 4/29簿记建档 工商银行 AAA 4/30 5/4 中国银行 ======================================================================================= *国电电力 200 45 9 4/29簿记建档 中信银行 AAA 5/4 5/5 兴业银行 ======================================================================================= 中国建材 300 45 9 推迟发行 招商银行 AAA -- -- 民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *四川铁路 50 30 12 5/4簿记建档 中信银行 AA+ 5/6 5/7 产业投资集团 交通银行 ======================================================================================= *金隅股份 76 10 12 5/4簿记建档 交通银行 AA+ 5/5 5/6 农业银行===================================== ================================================== *菲达环保 5 2.5 12 5/6簿记建档 招商银行 AA- 5/8 5/9 招商证券 ======================================================================================= *四川长虹 60 30 12 5/6簿记建档 中信银行 AA 5/8 5/9 进出口行 ======================================================================================= *山东石大胜华 3.2 3 12 5/6簿记建档 招商银行 AA- 5/8 5/9 化工集团 ======================================================================================= *浙江省商业 7 7 12 5/6簿记建档 工商银行 AA-(中诚信) 5/7 5/8 集团 AA(大公资信) ======================================================================================= *山东清源 7 3.5 12 5/6簿记建档 浦发银行 AA- 5/8 5/9 集团 ======================================================================================= 金城集团 6 3 12 4/29簿记建档 招商银行 A+ 4/30 5/4 ======================================================================================= 湖北供销 6 3 12 4/29簿记建档 招商银行 AA 4/30 5/4 合作社资产经营公司 ======================================================================================= 中国建筑 14.5 4.5 12 4/29簿记建档 建设银行 AA+ 4/30 5/4 第五工程局 ======================================================================================= 恒力集团 19 5 12 4/29簿记建档 农业银行 AA- 4/30 5/4 ======================================================================================= 山东玉皇化工 9 4 12 4/29簿记建档 建设银行 AA 4/30 5/4 ======================================================================================= 天山股份 5 5 12 4/29簿记建档 国开行 AA 4/30 5/4 ======================================================================================= 友阿股份 4 4 12 4/30簿记建档 招商银行 AA 4/30 5/4 ======================================================================================= 杭州交通 22 6 12 4/30簿记建档 平安银行 AA 5/5 5/6 投资集团 中信银行 ======================================================================================= 启东华虹电子 9 3 12 4/30簿记建档 工商银行 AA- 5/4 5/5 ======================================================================================= 国电南自 12 6 12 5/5簿记建档 农业银行 AA 5/6 5/7 ======================================================================================= 南山开发集团 36 18 12 5/5簿记建档 招商银行 AA+ 5/7 5/8 工商银行 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *广日股份 4 4 3 5/6簿记建档 华泰证券 AA 5/8 5/9 中信银行 ======================================================================================= 山东高速集团 30 30 15 4/28-4/29簿记 建设银行 AAA 4/30 5/4 中信银行 ======================================================================================= 广州珠江 8 6 5 4/29簿记建档 建设银行 AA 4/30 5/4 实业集团 平安银行 ======================================================================================= 上海浦东 38 25 3 4/29簿记建档 兴业银行 AA+ 4/30 5/4 土地控股集团 民生银行 ======================================================================================= 苏州城投 30 20 7 4/29簿记建档 国开行 AAA 4/30 5/4 兴业银行 ======================================================================================= 南京高精传动 16 5 5 4/29簿记建档 建设银行 AA 4/30 5/4 设备制造集团 工商银行 ======================================================================================= 江苏国信 95 20 3 4/29簿记建档 兴业银行 AAA 4/30 5/4 资产管理集团 中国银行 ======================================================================================= 武汉商联集团 16 3 3 4/30簿记建档 中信银行 AA+ 5/5 5/6 交通银行 ======================================================================================= 新华联控股 37 5 3 4/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/6 5/7 (第二年末附发行人和投资者选择权) 招商证券 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，