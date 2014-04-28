全球金融：新加坡取代伦敦成为全球第二大离岸人民币结算中心

路透香港4月28日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一表示，继全球最大银行--中国工商银行 去年在新加坡开始提供人民币清算行服务以来，新加坡已超越伦敦，成为全球第二大离岸人民币结算中心，仅次于香港。

SWIFT称，新加坡3月人民币支付结算金额较上年同期增长375%，占海外人民币支付总额的6.8%，香港和新加坡分别占到72.8%和5.9%。

SWIFT表示，3月人民币支付金额较前月增加29%，在全球支付货币中列第七位，所占比重为1.62%，高于2月的1.42%。加元和澳元分别为1.83%和1.84%。(完)