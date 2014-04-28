全球金融：新加坡取代伦敦成为全球第二大离岸人民币结算中心

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月28日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一表示，继全球最大银行--中国工商银行 去年在新加坡开始提供人民币清算行服务以来，新加坡已超越伦敦，成为全球第二大离岸人民币结算中心，仅次于香港。
SWIFT称，新加坡3月人民币支付结算金额较上年同期增长375%，占海外人民币支付总额的6.8%，香港和新加坡分别占到72.8%和5.9%。
SWIFT表示，3月人民币支付金额较前月增加29%，在全球支付货币中列第七位，所占比重为1.62%，高于2月的1.42%。加元和澳元分别为1.83%和1.84%。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。