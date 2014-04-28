国际油市：布兰特原油期货升向110美元，因乌克兰紧张局势升温

美国6月原油合约 涨升0.40美元，报每桶101.00美元。周五结算价创4月7日以来最低，受累于4月18日止当周原油库存创纪录高位。

“如果冲突升高，用于军事的燃料需求增加，且供应受扰的风险升高，将可能继续推升全球油价。”巴克莱分析师周末时在一篇报告中称。

俄罗斯油管业者Transneft 上周称，担心乌克兰可能控制住其通向匈牙利的输油管。

Newedge Japan商品销售经理Yusuke Seta称，俄罗斯不太可能以石油做为政治武器，但投资者仍担心源于东西方危机的风险。

而利比亚政府正评估东部Zueitina港的受损情况，八个月来自该地输出的石油出口遭到封锁。

“尚无法增加出口，因此对布兰特油价购成一些支撑。”Newedge的 Seta称。

美国原油和布兰特原油的价差CL-LCO1=R缩小至每桶8.81美元，周五曾扩至9.28美元。(完)

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