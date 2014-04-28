国际油市：布兰特原油期货升向110美元，因乌克兰紧张局势升温

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
美国6月原油合约 涨升0.40美元，报每桶101.00美元。周五结算价创4月7日以来最低，受累于4月18日止当周原油库存创纪录高位。
“如果冲突升高，用于军事的燃料需求增加，且供应受扰的风险升高，将可能继续推升全球油价。”巴克莱分析师周末时在一篇报告中称。
俄罗斯油管业者Transneft 上周称，担心乌克兰可能控制住其通向匈牙利的输油管。
Newedge Japan商品销售经理Yusuke Seta称，俄罗斯不太可能以石油做为政治武器，但投资者仍担心源于东西方危机的风险。
而利比亚政府正评估东部Zueitina港的受损情况，八个月来自该地输出的石油出口遭到封锁。
“尚无法增加出口，因此对布兰特油价购成一些支撑。”Newedge的 Seta称。
美国原油和布兰特原油的价差CL-LCO1=R缩小至每桶8.81美元，周五曾扩至9.28美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/张若琪 审校 杜明霞/于春红)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。