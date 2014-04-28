台湾股市：开低收高，核四衍生问题的考验恐才开始

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透台北4月28日 - 台湾股市 周一开低收高，震幅逾150点。开盘先反应政府对核四争议妥协及美股下滑利空，惟在大盘短线跌深且行政院长说明核四立场带动下，指数由黑翻红以接近日高点作收。
加权股价指数收盘涨35.59点，报8,809.71点，盘初一度跌至8,671.65点。成交值 为971.44亿台币，上交易日修正后为1,348.81亿。
台新投顾协理黄文清表示，虽然核四(台湾第四座核电厂)停建的短线最大负面冲击暂告结束，但中长期而言，台股还将面对台湾能源政策何去何从、核四公投议题以及未来电价可能上涨幅度等多层面问题的考验。
他并强调，虽然大盘跌深反弹，但国际股市似乎陷入系统性风险，5月中前企业还将发布季报，在变数厘清前，指数难以反转向上，逢高以减码为宜。
“短线应该会在8,700-8,900点，但进入5月不排除跌破8,700点。”他称。
行政院长江宜桦今日稍早在记者会上，重新确认上日国民党的县市首长会议决议，表示核四已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。并称公投时间表暂时无法确定，但这已是执政党对核四议题做出的〞最大让步〞，希望不再浪费社会资源在这个已争议30年的议题上。 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。