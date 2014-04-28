台湾股市：开低收高，核四衍生问题的考验恐才开始

路透台北4月28日 - 台湾股市 周一开低收高，震幅逾150点。开盘先反应政府对核四争议妥协及美股下滑利空，惟在大盘短线跌深且行政院长说明核四立场带动下，指数由黑翻红以接近日高点作收。

加权股价指数收盘涨35.59点，报8,809.71点，盘初一度跌至8,671.65点。成交值 为971.44亿台币，上交易日修正后为1,348.81亿。

台新投顾协理黄文清表示，虽然核四(台湾第四座核电厂)停建的短线最大负面冲击暂告结束，但中长期而言，台股还将面对台湾能源政策何去何从、核四公投议题以及未来电价可能上涨幅度等多层面问题的考验。

他并强调，虽然大盘跌深反弹，但国际股市似乎陷入系统性风险，5月中前企业还将发布季报，在变数厘清前，指数难以反转向上，逢高以减码为宜。

“短线应该会在8,700-8,900点，但进入5月不排除跌破8,700点。”他称。