更新版 1-中港个股：建行成功发行五年期瑞郎债，为大中华区首支公募瑞士债

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路透香港4月28日 - 中国第二大银行--建设银行 旗下香港子公司建行（亚洲），日前在瑞士成功发行3亿瑞郎（合近21.3亿元人民币）五年期债券，这亦是大中华区机构公募发行的首支瑞士债券。

是次债券发行规模同时还创下2011年以来的亚洲金融机构规模最大的瑞郎债券发行。

消息人士并透露，建行亚洲此次赴苏黎世发行的五年期债券利率，为瑞郎中间掉期基准（mid-swap）+107个BP（基点），通过交叉货币基差互换(cross currency basis swap)换成美元后融资成本较在香港市场同级别美元债利率要低。

路透了解到，该笔债券最终定价息差为107点，与价格指引一致。由于瑞郎货币掉期基准下降，最终票息为1.375%。发行价格为99.569瑞郎，发行收益率为1.465%，比建行亚洲此前发行的美元债收益率曲线低约20-25基点。

消息人士并透露，建行亚洲本次赴全球最大的离岸金融中心之一--苏黎世发债，基于几个原因考虑：当地融资成本较低、没有建行其他海外分行可避免融资冲突、苏黎世地区投资者与香港发债投资者重合较少。

瑞士的苏黎世是欧洲最重要的国际金融中心之一，瑞士法郎的相对稳定汇率及无任何限制的资本输出政策，对国际债券发行人均有不小吸引力。金砖四国的巴西、俄罗斯、印度均已在该地区发行过债券。

另据汤森路透旗下IFR透露，此次债券独家牵头经办人为瑞银，债券受到机构投资者的欢迎，其中基金投资者认购比例占总量32%、银行占28%、私人银行和零售客户占25%、养老基金9%和保险公司占6%。

俄罗斯农业银行和印度国家银行分别于2007年和2011年完成首次瑞郎债券发行。与来自这两国机构发行的瑞郎债券情况类似，建行亚洲同样拥有国有背景。