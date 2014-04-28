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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 13:46 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元守在略高于0.9280处

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* 澳元兑美元下午时段守在略高于0.9280处

* 今天没有什么重要事件，出现部分澳元交叉盘活动

* 铁矿石期货下跌--9月合约跌4.75%，未能推动澳元走势

* 澳洲股市一度触及近五年新高，稍后遭获利了结打压。

(完)

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