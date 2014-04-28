券商报告：中国中西部成经济下滑重灾区，投资驱动经济模式前景黯淡--海通

路透北京4月28日 - 中国省份上周纷纷公布一季度经济数据，其中中西部成为经济下滑的重灾区。海通证券最新研究报告称，中西部投资驱动经济的模式前景黯淡，未来仍是经济下行的最大风险区域。

上周五召开的中央政治局会议强调要保持政策稳定。海通认为，在就业依然稳定的的背景下，主要微刺激政策仍在棚户区改造、节能环保和服务业消费等方面；而货币定向宽松已经开始，未来央行或会继续定向降准以支持经济结构调整。

海通报告罗列详细数据指出，今年一季度季度分省GDP加权平均增速为8%，较去年的9.6%下滑1.6个百分点，降幅远高于同期全国GDP增速0.3个百分点的降幅。

“过去十年分省GDP加权增速平均高出全国GDP增速2%，假定这一关系没有发生大的变化，那么按照一季度分省加权8%的GDP增速倒推，一季度全国真实GDP增速或已降至6%左右。”报告称。

报告并详细指出，中部地区GDP增速平均降幅为1.2%、工业增速平均降幅为2.2%；西部地区GDP增速平均降幅为2.1%，工业增速平均降幅为3.1%。

其中，一季度黑龙江GDP增速仅有4.1%；而难兄难弟河北、山西的GDP增速仅为4.2%和5.5%，均创2005年以来的新低；吉林、内蒙、宁夏的GDP增速也降至7%左右。

海通首席宏观债券研究员姜超在报告中分析称，经济跳水的重要原因是投资下滑，一季度全国投资平均降幅为2.6%，其中西部地区高达4.2%，尤其黑龙江出现26%的下降。

“产能过剩、债务堆积和地产泡沫破灭分别制约制造业、基建和地产投资扩张，也意味着投资驱动的中西部经济是未来经济下行的最大风险区。”他称。

经济下行压力加大，益发考验政府宏观调控的能力。中央政治局周五举行会议称，经济发展的基本面没有改变，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。

上周中国央行宣布降低县域农商行2%准备金率、农合行0.5%准备金率，估算释放1,000亿左右基础货币。海通认为，这标志着货币定向宽松已经开启，未来货币政策创新值得关注，不排除针对重要基建、小微企业相关银行定向下调准备金率的可能。