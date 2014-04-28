中国经济：全球CEO仍将中国视为本国以外最重要增长市场--普华永道

路透上海4月28日 - 尽管中国经济出现减速，结构转型面临不确定性，但普华永道最新全球CEO年度调查指出，在此次调查中，全球的首席执行官（CEO）多数仍将中国视为除本国以外的最重要的增长市场。

调查显示，以美国和日本CEO为例，分别有42%和62%的受访CEO将中国视为企业整体发展最重要的市场。相比全球同行，中国CEO们并不急于探索新的市场，仅有5%的中国CEO选择寻求通过新的地区实现增长，而全球平均为14%，中国企业家聚焦国内的态度非常明确。

“中国正在经历重大的经济和社会转型，这对中国的CEO们提出了全新挑战。”普华永道中国上海首席合伙人顾宜指出：中国稳定发展的经济、日益壮大的中产阶级，以及在全球愈加重要的经济地位仍是企业家们聚焦国内市场的基石。

受访的中国CEO们表示，国内经济逐渐成熟带来一些挑战，例如税务负担、劳动力成本上涨及监管过度等。他们正通过提高效率，对企业进行调整来应对这些挑战，并利用好科技进步及城镇化建设等契机。

展望未来，而全球CEO们认为未来五年技术进步、人口结构变化和全球经济力量的转移三大趋势将最大程度上改变企业。中国CEO亦将技术进步和全球经济力量的转移列入重要趋势，但城镇化建设亦是中国一个重要趋势。

普华永道中国中部地区咨询服务主管合伙人李明先生说，“新技术在改变企业运作的方式，传统业务模式下的价值链相应发生变化。城镇化的趋势预示着地区差异的缩小以及中国内陆地区增长机会的不断成熟。”