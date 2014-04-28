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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 14:03 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：乌克兰疑虑挥之不去

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* 澳元/美元上涨0.08%，美元/日圆涨0.13%，欧元/日圆升0.17%，美元/印度卢比跌0.16%

* 日股日经指数初步收低近1%，沪综指午盘走低1.44%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.6823%

* 乌克兰亲俄分子释放一名被扣押观察员，奥巴马呼吁欧美合作

* 日本3月零售销售创17年来最大同比增幅

* 法国政府找西门子联手，通用电气收购阿尔斯通出现变数 (完)

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