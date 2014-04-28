日本股市：日经指数受美股拖累收低，且乌克兰情势促使日圆走高

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周一下跌，受到美股下滑的拖累，且乌克兰情势紧绷带动日圆上涨。
随着财报季的展开，黯淡的企业业绩预估也打压市场信心。本田汽车 股价下跌4.5%，此前该公司对2014/15财年净利预估不如分析师预期。
日经指数 下跌1%至14,288.23点。东证股价指数 下跌0.8%至1,160.74点。
JPX日经400指数 下跌0.8%至10,564.15点。(完)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。