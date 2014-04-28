版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 14:14 BJT

日本股市：日经指数受美股拖累收低，且乌克兰情势促使日圆走高

路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周一下跌，受到美股下滑的拖累，且乌克兰情势紧绷带动日圆上涨。

随着财报季的展开，黯淡的企业业绩预估也打压市场信心。本田汽车 股价下跌4.5%，此前该公司对2014/15财年净利预估不如分析师预期。

日经指数 下跌1%至14,288.23点。东证股价指数 下跌0.8%至1,160.74点。

JPX日经400指数 下跌0.8%至10,564.15点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐