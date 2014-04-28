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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 14:20 BJT

韩国汇市：韩元/美元创近三周单日最大升幅，受出口商需求提振

路透首尔4月28日 - 韩国韩元兑美元 周一创近三周最大单日涨幅，受出口商月底结汇需求及境外基金回补空仓的提振。

韩元/美元 国内收盘报1,035.0，较周五收盘价1,041.5升值0.6%，为4月9日劲扬1%以来单日最大百分比涨幅。(完)

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