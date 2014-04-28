中国股市：沪综指收挫1.6%创逾一个半月最大跌幅，受IPO即将重启冲击

标题新闻：贝莱德(Blackrock)执行长Larry Fink称，全球资产管理领域料将迎来并购潮
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路透北京4月28日 - 中国股市沪综指周一收挫1.6%至逾一个月来新低。证监会发审委时隔18个月之后重新启动，冲击大盘创一个半月最大跌幅及个股普跌。分析师表示，IPO重启对市场情绪构成持续负面影响，且投资者对未来经济稳增长政策的效果存疑导致市场大跌。
沪综指收盘报2,003.487点，跌33.032点或1.62%，此前收盘低点为3月20日的1,993.48点，此前单日最大跌幅为3月10日的2.86%；上证A股今日成交额684亿元人民币，上日为740亿元。
“最近市场一直在持续的下跌，其中使市场下跌的因素主要来自于两个，第一个来自于IPO重启的预期，目前预披露的节奏是非常的快，还有一个发审委又重新启动。”方正证券策略分析师陈敏称。
他并表示，目前市场资金仍以存量为主，如果IPO节奏不加以控制的话，整个市场在短期内将存在失衡的状态。
中国证监会上周五晚宣布重启发审会，中国证券报周一引述权威人士称，新股发行启动尚需相关配套规则发布后才能进行，首先拿到批文的应是已过会企业，未来增量过会企业的上市预计会有节奏地进行，会从供需平衡角度出发考虑市场承受能力。
创业板指数P 收跌2.681%，沪市超过20只股票跌停。
沪深300指数 收报2,134.969点，跌1.52%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,142.8点，跌1.33%，成交603,751手。（完）
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路透上海4月20日 - 人民币兑美元即期周四早盘延续横向震荡，中间价小幅回落。交易员称，今日中间价跌幅明显小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌，料短期汇价仍无方向。
华融金控为中国华融资产管理公司的香港分支。据公告，该公司同意以4,000万美元认购中州龙腾增长二号基金及以2,000万美元认购中州龙腾增强收益基金。