中国股市：沪综指收挫1.6%创逾一个半月最大跌幅，受IPO即将重启冲击

路透北京4月28日 - 中国股市沪综指周一收挫1.6%至逾一个月来新低。证监会发审委时隔18个月之后重新启动，冲击大盘创一个半月最大跌幅及个股普跌。分析师表示，IPO重启对市场情绪构成持续负面影响，且投资者对未来经济稳增长政策的效果存疑导致市场大跌。

沪综指收盘报2,003.487点，跌33.032点或1.62%，此前收盘低点为3月20日的1,993.48点，此前单日最大跌幅为3月10日的2.86%；上证A股今日成交额684亿元人民币，上日为740亿元。

“最近市场一直在持续的下跌，其中使市场下跌的因素主要来自于两个，第一个来自于IPO重启的预期，目前预披露的节奏是非常的快，还有一个发审委又重新启动。”方正证券策略分析师陈敏称。

他并表示，目前市场资金仍以存量为主，如果IPO节奏不加以控制的话，整个市场在短期内将存在失衡的状态。

中国证监会上周五晚宣布重启发审会，中国证券报周一引述权威人士称，新股发行启动尚需相关配套规则发布后才能进行，首先拿到批文的应是已过会企业，未来增量过会企业的上市预计会有节奏地进行，会从供需平衡角度出发考虑市场承受能力。

创业板指数P 收跌2.681%，沪市超过20只股票跌停。