中港股业绩：中石化首季净利跌15.3%，逊于市场预期

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透香港4月29日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周一晚间公布，今年首季净利同比下滑15.3%，逊于市场预期。
中石化于港交所的公告显示，按国际会计准则，2014年1-3月净利141.2亿元人民币，去年同期166.77亿元，并远低于汤森路透综合4名分析师预测的210.15亿元。期内每股盈利0.121元。
中石化称，首季炼油板块实现经营收益37.39亿元，原油加工量同比降低2.5%至5，722万吨，成品油产量降0.59%至3，509万吨。
根据汤森路透综合29名分析师预测，中石化今年全年净利746.66亿元，比去年661.32亿元，增长13%。
业绩公布前，中石化H股周一收跌0.43%，报6.9港元；A股持平于5.07元人民币。（完）
欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
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