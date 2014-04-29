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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 09:13 BJT

中港股业绩：中石化首季净利跌15.3%，逊于市场预期

路透香港4月29日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 周一晚间公布，今年首季净利同比下滑15.3%，逊于市场预期。

中石化于港交所的公告显示，按国际会计准则，2014年1-3月净利141.2亿元人民币，去年同期166.77亿元，并远低于汤森路透综合4名分析师预测的210.15亿元。期内每股盈利0.121元。

中石化称，首季炼油板块实现经营收益37.39亿元，原油加工量同比降低2.5%至5，722万吨，成品油产量降0.59%至3，509万吨。

根据汤森路透综合29名分析师预测，中石化今年全年净利746.66亿元，比去年661.32亿元，增长13%。

业绩公布前，中石化H股周一收跌0.43%，报6.9港元；A股持平于5.07元人民币。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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