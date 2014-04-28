《交易视点》二季度中国经济超预期反弹概率上升，重信用轻利率--国泰君安

路透北京4月28日 - 中国国泰君安证券最新发布的二季度债市投资策略认为，经济超市场预期企稳反弹的概率在上升，信用债的持有回报会好于利率债，策略上应该"重信用，轻利率“。品种选择上，建议城投债、中高等级中票和低估产业债，并可继续建仓可转债。

中国一季度国内生产总值(GDP)环比增速创下2009年以来的新低。当经济环比增速回到历史下限水平时，一般都可能出现周期性修复性反弹，且不能忽略政府的刺激反应。在此两因素的共同作用下，国泰君安认为二季度经济超预期反弹的概率在上升，GDP环比增速存超过2%的概率。

国泰君安并认为，经济下降很可能是结构调整的合理结果，因此政策的刺激力度以“定向“和“局部“为主。预计仍然会以财政刺激为主，体现为增加项目；货币政策很可能只是微调，以保证资金成本不出现明显回升以抵消刺激的效果。

他们也认为，短期内央行货币政策出现总量放松的概率偏低。未来三到六个月，利率和汇率政策组合，可能从前期的偏低实际利率和人民币持续升值，转化为偏高实际利率和人民币小幅波动甚至贬值。预计五到六月短期利率水平较前会小幅抬升，七天质押式回购加权利率 回升至3.5%-3.8%。

与此相随的是，一到四月现券收益率显示出流动性预期在逐步改善，市场风险偏好在上升，二季度信用利差仍有进一步收窄的空间。

他们并预计，五月之后，高收益城投债供给较三四月会明显下降，但需求仍在上升，供需短期失衡有望进一步下推信用溢价。然即将到来的利率债供给上升等压力，将进一步压缩利率债上涨空间。(完)