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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 15:01 BJT

离岸人民币：中国财政部称今年将在香港发行280亿元人民币国债

路透香港4月28日 - 中国财政部周一称，今年将在香港分两期发行共280亿元人民币国债。第一期将于5月21日面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行160亿元；第二期则于下半年面向机构投资者和香港居民发行120亿元。

2012-2013年，财政部均在香港发行了230亿元人民币国债。自2009年始，财政部每年均会在香港发行人民币国债，以推动香港人民币债市的发展。

财政部并表示，今年人民币国债具体发行时间和期限结构届时再公布，并将继续在香港联合交易所挂牌上市交易。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
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