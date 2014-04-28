离岸人民币：中国财政部称今年将在香港发行280亿元人民币国债

路透香港4月28日 - 中国财政部周一称，今年将在香港分两期发行共280亿元人民币国债。第一期将于5月21日面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行160亿元；第二期则于下半年面向机构投资者和香港居民发行120亿元。

2012-2013年，财政部均在香港发行了230亿元人民币国债。自2009年始，财政部每年均会在香港发行人民币国债，以推动香港人民币债市的发展。