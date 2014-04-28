《汇市简讯》英镑/美元受并购消息提振，市场关注辉瑞收购案

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
0646 GMT
* 受助于利好英镑的并购消息，英镑/美元涨至1.6822，亚洲时段区间为1.6777-1.6806
* 辉瑞证实有意收购阿斯利康
* 1.6839为4月22日高点，当时辉瑞首次暗示收购阿斯利康
* 1.6842为复活节前夕创下的53个月高点；1.6834为周五高点
* 停止单设在1.6850上方(期权障碍水平)
* 默克以140亿美元出售消费医保事业，拜耳和利洁时在竞购中领跑 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，