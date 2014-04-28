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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 14:57 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受并购消息提振，市场关注辉瑞收购案

0646 GMT

* 受助于利好英镑的并购消息，英镑/美元涨至1.6822，亚洲时段区间为1.6777-1.6806

* 辉瑞证实有意收购阿斯利康

* 1.6839为4月22日高点，当时辉瑞首次暗示收购阿斯利康

* 1.6842为复活节前夕创下的53个月高点；1.6834为周五高点

* 停止单设在1.6850上方(期权障碍水平)

* 默克以140亿美元出售消费医保事业，拜耳和利洁时在竞购中领跑 (完)

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