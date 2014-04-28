更新版 1-企业并购：Goodman Fielder拒绝丰益国际收购，称出价太低

**中国市场商机**

新加坡华侨银行分析师Carey Wong指出，如果收购成功，丰益可以运用发展成熟的亚洲通路，特别是中国地区，掌握日益成长的优质食品客源。

“他们将提供的并不是将中国制产品，销往对于本地产品非常不信任的中国市场。我认为这会是双赢，”Wong称。

本月稍早时，Goodman Fielder调降2014年财测，降幅多达15%，公司表示，交易环境恶化，原本计划的生产及供应链成本节约措施，遭到延后。公司并称，资产有可能减记。

在此之前，已有多家澳洲食品业者将资产出售给外国投资人。

今年1月时，中国光明食品宣布，已同意收购澳洲乳品企业Mundella Foods，但金额不详。

Platypus资产管理投资长Don Williams指出，虽然澳洲在食品生产领域拥有优质企业，但Goodman Fielder过去在创造股东投资报酬方面的成绩纪录很差。

“我不确定Goodman Fielder是否具有战略价值，但它确实是在热门领域里的一家便宜公司，”他称。

丰益国际表示，如果收购成功，Goodman Fielder将从澳洲及新西兰交易所下市。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 张明钧/张若琪)