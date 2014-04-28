更新版 1-企业并购：Goodman Fielder拒绝丰益国际收购，称出价太低

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
**中国市场商机**
新加坡华侨银行分析师Carey Wong指出，如果收购成功，丰益可以运用发展成熟的亚洲通路，特别是中国地区，掌握日益成长的优质食品客源。
“他们将提供的并不是将中国制产品，销往对于本地产品非常不信任的中国市场。我认为这会是双赢，”Wong称。
本月稍早时，Goodman Fielder调降2014年财测，降幅多达15%，公司表示，交易环境恶化，原本计划的生产及供应链成本节约措施，遭到延后。公司并称，资产有可能减记。
在此之前，已有多家澳洲食品业者将资产出售给外国投资人。
今年1月时，中国光明食品宣布，已同意收购澳洲乳品企业Mundella Foods，但金额不详。
Platypus资产管理投资长Don Williams指出，虽然澳洲在食品生产领域拥有优质企业，但Goodman Fielder过去在创造股东投资报酬方面的成绩纪录很差。
“我不确定Goodman Fielder是否具有战略价值，但它确实是在热门领域里的一家便宜公司，”他称。
丰益国际表示，如果收购成功，Goodman Fielder将从澳洲及新西兰交易所下市。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 张明钧/张若琪)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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