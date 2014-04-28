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市场报道 | 2014年 4月 28日 星期一 15:02 BJT

《汇市简讯》欧元/美元现汇技术面仍获一目均衡云区支撑

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* 有机会升破1.3855美元，即上周四高位

* 若升破1.3855，将看向1.3906，即4月11日高位

* 一目均衡转换线及基准线呈多头排列

* 一目均衡云区范围广厚，提供的支撑一路向下到1.3722

* 技术图表(link.reuters.com/pyb88v)(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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