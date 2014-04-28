全球金市：现货金触及一周半高位，乌克兰紧张局势刺激避险买盘

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
“虽然金价升穿1,300美元对金市或许可理解为好事，但过去凡受地缘政治紧张形势升高推动的涨势通常都为时不久，可能同样在短时间内即回吐。”汇丰分析师在报告中称。
0643GMT，现货金 持稳，报每盎司1,302.60美元，稍早触及1,306.11美元，为4月16日以来最高。
投资者对黄金的买气近日改善。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和基金经理人增持黄金及白银期货和期权多仓，为五周来首增。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持金量自4月22日起即未见流出，尽管也未见流入。
市场正关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三的政策声明，及周五的美国非农就业报告，以研判经济力道和美联储刺激举措的前景。
--------------------------0643GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1302.6 -0.24 -0.02
现货银 19.61 0 0
现货铂金 1423.25 8.05 0.57
现货钯金 806.73 0.93 0.12
COMEX期金 1302.8 2 0.15
COMEX期银 19.645 -0.046 -0.23
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 许娜/张若琪 审校 艾茂林/于春红)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。