全球金市：现货金触及一周半高位，乌克兰紧张局势刺激避险买盘

“虽然金价升穿1,300美元对金市或许可理解为好事，但过去凡受地缘政治紧张形势升高推动的涨势通常都为时不久，可能同样在短时间内即回吐。”汇丰分析师在报告中称。

0643GMT，现货金 持稳，报每盎司1,302.60美元，稍早触及1,306.11美元，为4月16日以来最高。

投资者对黄金的买气近日改善。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和基金经理人增持黄金及白银期货和期权多仓，为五周来首增。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持金量自4月22日起即未见流出，尽管也未见流入。

市场正关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三的政策声明，及周五的美国非农就业报告，以研判经济力道和美联储刺激举措的前景。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1302.6 -0.24 -0.02

现货银 19.61 0 0

现货铂金 1423.25 8.05 0.57

现货钯金 806.73 0.93 0.12

COMEX期金 1302.8 2 0.15

COMEX期银 19.645 -0.046 -0.23

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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