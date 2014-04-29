中港股业绩：平保首季净利同比增46%至108亿元人民币，资产减值损失大幅增长

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透香港4月29日 - 中国第二大保险商--平安保险 周一晚间公布，今年首季净利同比增长46.2%，因银行与保险业务两头稳健增长。
平保于港交所的公告显示，2014年1-3月净利108.09亿元人民币，去年同期则为73.93亿元；每股盈利1.37元。
保险板块方面，平安寿险一季度实现规模保费918.01亿元，同比增长22.7%；平安产险第一季度实现保费收入347.18亿元，同比增长27.9%。截至一季末，公司保险资金投资组合规模达1.30万亿元，较年初增长5.7%。
公司亦坦言，受资本市场持续低迷的影响，总投资收益率存在一定压力。季报显示，平安一季度资产减值损失达到52.63亿元，同比大幅增长187.4%，对此，平安表示，资本市场持续低迷导致可供出售金融资产减值增加。
平保旗下平安银行 此前公布，今年首季净利按年增长41%，至50.54亿元，得益于非利息收入大增以及净息差扩濶。
平安表示，在传统金融业务方面，保险、银行业务实现稳定增长，综合金融深挖客户价值，深化协同效应，并积极研究并主动把握互联网金融带来的新机遇，陆金所、万里通、车市、支付等非传统业务在规模和用户数方面均有显着增长。
根据汤森路透综合28名分析师预测，平保今年全年净利330.14亿元，较去年281.54亿元，增长17%。
业绩公布前，平保H股周一收跌1.63%，报57.5港元；A股亦跌2.36%，报38.09元人民币。（完）
欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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