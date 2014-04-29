中港股业绩：平保首季净利同比增46%至108亿元人民币，资产减值损失大幅增长

平保于港交所的公告显示，2014年1-3月净利108.09亿元人民币，去年同期则为73.93亿元；每股盈利1.37元。

平安表示，在传统金融业务方面，保险、银行业务实现稳定增长，综合金融深挖客户价值，深化协同效应，并积极研究并主动把握互联网金融带来的新机遇，陆金所、万里通、车市、支付等非传统业务在规模和用户数方面均有显着增长。