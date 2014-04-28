朝鲜称必须发展军队以战胜美国

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Nick Macfie
路透首尔4月27日 - 朝鲜中央通讯社周日报导称，金正恩敦促朝鲜军队进行发展，以确保在与美国的对抗中能够战胜美国。一天前，美国总统奥巴马提醒朝鲜勿忘美国的军事实力。
报导指出，金正恩主持朝鲜劳动党中央军事委员会扩大会议，“就进一步加强和发展人民军提出了重要任务和途径”。
“他强调，要想使人民军坚持引以自豪的党军历史和传统，在反美对抗战中百战百胜，在强盛国家建设中尽到作为突击队、旗手的使命，必须进一步提高人民军政治机关的职能和作用。”
奥巴马周六访问首尔时称，美国不使用武力将其他东西强加给其他国家，但如果有必要，将使用武力保护韩国免受朝鲜进攻。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。